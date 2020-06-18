رئيس اتحاد اليد يكشف لـ في الجول الخطوة المقبلة لتحديد مصير الموسم الجاري

بعدما سمحت الدولة بعودة النشاط الرياضي، وحددت مواعيد بداية التدريبات ثم السماح بإعادة المسابقات الرسمية، يتبقى الآن تحديد كل اتحاد لعبة لمصير مسابقاته.

ما هو مصير الموسم الجاري لكرة اليد؟ هذا ما أردنا معرفته من هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

اتحاد اليد سبق وأعلن إلغاء مسابقات الكرة النسائية والناشئين لهذا الموسم بسبب ضيق الوقت.

FilGoal.com تواصل مع هشام نصر لمعرفة مصير الموسم الجاري لفرق الرجال بعد قرار الدولة بإعادة النشاط الرياضي.

وزارة الرياضة أعلنت في وقت سابق، السماح بعودة الفرق الرياضية للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن يٌسمح بإعادة المسابقات بداية من يوم 25 يوليو بالنسبة لكرة القدم، على أن تُخظر باقي الاتحادات بموعد استئناف مسابقاتها في وقت لاحق.

ما يعني أن استئناف نشاط كرة اليد لن يكون قبل شهر يوليو المقبل، وربما يكون في أغسطس.

وقال هشام نصر لـFilGoal.com: "سنجتمع يوم الإثنين المقبل مع الأندية، وذلك للاطلاع على رأيهم حول استئناف الموسم الجاري أو الإلغاء".

وأضاف "سنجتمع أيضا مع روبيرتو جارسيا المدرب الأجنبي لمنتخب مصر".

نصر أوضح "المدرب يرى أن عودة النشاط بعد ثلاثة أشهر من التوقف، من الأفضل أن تكون بمباريات سهلة وليست مباريات نهائية".

وواصل "التجربة الألمانية في هذا الصدد أسفرت عن 8 إصابات في اليوم الأول بعد عودة النشاط. وفي المقابل فإن أي إصابة في قوام المنتخب حاليا ستعني غياب اللاعب عن كأس العالم المقبل".

مصر تنظم كأس العالم للرجال في شهر يناير لعام 2021، أي بعد حوالي 4 أشهر من تاريخ بدء النشاط الرياضي المحدد من قبل الدولة.

رئيس اتحاد اليد أضاف "المدرب يقول بأن العودة بمباريات سهلة ستكون مقبولة، لكن العودة بنهائيات مثل الزمالك والأهلي أو الزمالك وطلائع الجيش ستعرض اللاعبين للخطر".

وأتم "لذلك سنجتمع مع المدرب أيضا لمعرفة رأيه كاملا، ثم نعلن قرارنا بشكل نهائي بناء على اجتماعنا مع الأندية ومدرب منتخب مصر".

الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، فيما يتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك.

في حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتنج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.

أما في حالة فوز الزمالك على سبورتنج، والأهلي على الجزيرة، ستكون مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة فاصلة. فوز الزمالك أو التعادل يمنح اللقب للفريق الأبيض، فيما يحتاج الأهلي إلى الفوز ليلعب الفريقان مباراة فاصلة على لقب الدوري.

من جهة أخرى، وصلت بطولة كأس مصر إلى الدور نصف النهائي. الزمالك يلاقي طلائع الجيش، فيما يلعب الأهلي مع المعادي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

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