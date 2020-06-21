ماركا: ميسي يتفق على تجديد عقده مع برشلونة.. وتضحية من اللاعب

يقترب ليونيل ميسي قائد برشلونة، من تجديد عقده مع النادي وفقا لتقارير إسبانية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

صحيفة "ماركا" ذكرت أن المفاوضات على تجديد عقد أسطورة برشلونة جارية بالفعل، ويقودها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، ويمثّل اللاعب والده خورخي ميسي.

وذكر التقرير أن إدارة النادي عرضت التجديد لمدة عامين على ميسي، لينتهي عقده الجديد في 2023، وهو ما وافق عليه اللاعب.

وسيشمل العقد الجديد على بندٍ يسمح له بالرحيل في نهاية كل موسم مجانا، تماما كما كان الحال في العقد الحالي.

ميسي يرغب في التروي وتقييم حالته البدنية والفنية بعد كل موسم، ولهذا يصر على وضع هذا البند في العقد.

على جانب متصل، سيكون المقابل المادي في العقد الجديد هو نفس الذي يتقاضاه ميسي حاليا دون زيادة في أجره، مراعاةً لظروف النادي الاقتصادية الصعبة تزامنًا مع جائحة كورونا.

وأتم التقرير أن موعد الإعلان الرسمي عن التجديد يصعب التنبؤ به، لكنه شدد على التناغم الكبير بين الطرفين في المفاوضات.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا في يناير المقبل.

وخاض ميسي 721 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 629 هدفا، وصنع 269 هدفا آخر.

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