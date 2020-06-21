رئيس الوداد: باسم مرسي؟ لم نفاوضه.. ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة

نفى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي دخول ناديه في أي مفاوضات مع باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي من أجل التعاقد معه.

وقال رئيس نادي الوداد: "التفاوض مع باسم مرسي؟ لا علم لي بهذا الخبر. لم نفاوض اللاعب".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة المنتخب المغربية "ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة".

وتابع "إذا كنا نرغب في التعاقد مع باسم مرسي لتواصلنا مع فريقه".

وأتم "حتى الآن لم نفاوضه، وكل ما تم ترويجه غير صحيح".

وتحدث ميدو حُزين وكيل أعمال باسم مرسي في وقت سابق ليشير إلى تقدم الوداد بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

باسم مرسي صاحب الـ 28 عاما سبق له خوض تجربة احترافية خارج مصر، كانت مع لاريسا اليوناني على سبيل الإعارة، أثناء فترته مع الزمالك.

وشارك باسم مرسي في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم بقميص الإنتاج الحربي، ونجح في تسجيل هدفين.

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