تشكيل الدربي - صلاح على مقاعد ليفربول وإيفرتون بالقوة الضاربة

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة ليفربول.

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب جوديسون بارك.

ويخوض الفريقين أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي عقب فترة توقف امتدت لعدة شهور بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء تشكيل إيفرتون كالآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: شيموس كولمان – هولجيت – مايكل كين – لوكاس ديني.

الوسط: جوردون – أندري جوميز – دايفيز – أليكس إيوبي.

الهجوم: كالفيرت لوين – ريتشاليسون.

على الجانب الآخر يجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول.

واعتمد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على تشكيل مزيج بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – جيمس ميلنر.

الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – نابي كيتا.

الهجوم: مينامينو – ساديو ماني – فيرمينو.

فيما جاءت مقاعد بدلاء ليفربول كالآتي: أدريان – فينالدوم – ديان لوفرين – جو جوميز – تشامبرلين – محمد صلاح – أوريجي – إيليوت – ويليامز.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ13 برصيد 37 نقطة.

ويحتاج ليفربول للفوز على إيفرتون ثم الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه.

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