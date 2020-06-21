في أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يضرب شيفيلد بثلاثية

الأحد، 21 يونيو 2020 - 17:34

كتب : FilGoal

نيوكاسل - شيفيلد

ضرب نيوكاسل يونايتد ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد في أول مباراة يخوضها الفريق بعد عودة الدوري الإنجليزي.

وفاز نيوكاسل في المباراة التي أقيمت على ملعبه "سانت جيمس بارك" ليصل إلى النقطة 38 ويرتقى إلى المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 44 في المركز السابع وخسر النقطة الخامسة خلال 3 أيام فقط بعدما تعادل سلبيا مع أستون فيلا في أول مباراة للدوري الإنجليزي بعد عدة شهور من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

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تقدم نيوكاسل في الدقيقة 55 عن طريق آلان سان ماكسيمين، ثم أضاف مات ريتشي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وأكمل جويلينتون ثلاثية الماكبايز في الدقيقة 78.

ولعب شيفيلد لمدة 40 دقيقة بعشرة لاعبين بعدما تعرض لاعبه جون إيجان للطرد في الدقيقة 50 وقبل الهدف الأول بـ5 دقائق.

ويستضيف نيوكاسل في الجولة المقبلة أستون فيلا، بينما يخرج شيفيلد لمواجهة مانشستر يونايتد.

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