روني يختار صلاح ضمن أفضل 11 في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي

اختار واين روني أسطورة مانشستر يونايتد أفضل 11 لاعبا في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي، حسب وجهة نظره.

اختيارات روني اقتصرت على من لعب في الدوري الإنجليزي بنظامه الحديث منذ بداية تسعينات القرن الماضي.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في الخط الأمامي بجوار روبرتو فيرمينو وساديو ماني خلف لويس سواريز.

لم يقع اختيار روني على المهاجم الإسباني فرناندو توريس، وذلك ضمن ما قاله لجريدة ذا تايمز.

وفي خط الوسط اختار مدرب دربي كاونتي ستيفن جيرارد أسطورة الريدز وشابي ألونسو.

هناك 3 لاعبين من دفاع ليفربول الحالي يتواجدون في الفريق الأفضل حسب رؤية روني، وهم فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، بجوار جيمي كاراجر.

أما الحارس الأفضل الذي شاهده روني في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ 1992 فهو أليسون بيكر.

الجيل الحالي لليفربول حقق دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ويقترب بشدة من التتويج بالدوري الإنجليزي.

إذ يحتاج الريدز لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

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