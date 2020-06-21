تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي

فضّل دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا الإبقاء على خدمات محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء في مواجهة تشيلسي.

وعاد استون فيلا لخوض مبارياته في الدوري الإنجليزي بعد 100 يوم من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، بالتعادل مع شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء، ويلاقي تشيلسي الأحد.

تشكيل الفيلانز جاء كالآتي:-

حراسة المرمى: أوريين نيدلاند

الدفاع: تيريون مينجس – أزري كونسا – كورتني هاوس – مات تاجارت

الوسط: جون مكجين – دوجلاس لويز – كونور هاروهان

الهجوم: أنور الغازي – كينان ديفيز – جاك جريليش

وعلى مقاعد البدلاء: بيبي رينا – نيل تايلور – مارفيلوس ناكامبا – تريزيجيه – بورخا باستون – مبوانا ساماتا – جوتا بيليتيرو – أحمد المحمدي – إنديانا فاسيليف.

ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي ويصارع على النجاة من الهبوط.

بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع ويصارع على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

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