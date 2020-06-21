الاتحاد السكندري يحدد موعد استئناف تدريباته

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري موعد استئناف تدريبات الفريق وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، رغم اعتراضه على قرار استكمال بطولة الدوري للموسم الجاري.

صرح يوسف عبر إذاعة أون سبورت "سنجري مسحة طبية غدا الاثنين ثم مسحة أخرى يوم السبت، ومن المفترض أن نبدأ يوم الأحد المقبل، وفقا للبروتوكول الذي أرسله اتحاد الكرة لنا ويسمح بإقامة التدريبات بعد 24 ساعة من موعد المسحة الثانية".

واستدرك "لكن لا نعرف موعد عودة الدوري، يوم 25 يوليو ليس موعدا نهائيا".

وأشار المدير الفني للاتحاد "في أوروبا تجرى مسحة طبية للاعبين كل يومين، أتمنى وإن كنت أشك أن تجرى مسحة طبية للاعبي الأندية كل 72 ساعة في مصر".

واستطرد "رأيي واضح منذ البداية ولن أغيره، أرى أن هناك استعجالا في القرار في ظل ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، أريد عودة النشاط منذ أمس، لكن بتأمين صحي ورياضي ومساحة كافية من الزمن للاستعداد وتجهيز اللاعبين الذين لم يلمسوا الكرة منذ 3 أشهر".

وواصل "رأيي أن يعود النشاط في الأول من سبتمبر بموسم جديد بدلا من استكمال الدوري الحالي 5 أغسطس مثلما يقال".

وبرر طلعت يوسف رفضه لأكثر من سبب، قائلا "اللاعب المصري ليس مثل الأوروبي، فاللاعب الأوروبي يتأسس بشكل معين هم في منطقة أخرى انظروا للفارق بين الدوري الإنجليزي والمباريات في مصر".

وتسائل "كم جولة تتبقى بالدوري المصري؟ وماذا عن ارتباطات الأندية عربيا وإفريقيا وارتباطات المنتخب وكأس العالم العسكرية؟ ماذا عن عودة اللاعبين الأجانب إلى مصر؟ هل ستفتح المطارات في جميع دول إفريقيا؟".

وأتم تصريحاته "من المفترض أيضا خلال معسكرات الفريق بالفنادق أن يجلس كل فرد واحد فقط في كل غرفة، إنها أعباء مالية تفوق قدرات الأندية وخاصة الشعبية".

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