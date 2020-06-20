قائمة ريال مدريد - عودة ماريانو أمام سوسيداد

عاد ماريانو دياز إلى قائمة ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد مساء الأحد، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

واستدعى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، 23 لاعبا لقائمة مباراة سوسيداد على ملعب ريالي أرينا غدا الأحد.

وشهدت القائمة وجود 3 حراس مرمى، فيما تواصل غياب الثنائي ناتشو فيرنانديز، وإيسكو ألاركون للإصابة.

وغاب ماريانو عن ريال مدريد منذ استئناف النشاط الكروي، إذ لم يظهر في قائمة آخر مباراتين.

وكان ماريانو (26 عاما) قد شارك في 65 دقيقة فقط طوال الموسم مقسمة على 4 مباريات وجميعها كبديل، لكنه نجح في تسجيل هدف ثمين بشباك برشلونة في مواجهة الجولة 26 للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، ويكفيه الفوز بأي نتيجة للقفز على الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – خابي هيرنانديز – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – جاريث بيل – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور – رودريجو – براهيم دياز

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد

اقرأ أيضا:

إصابة "غاضبة" لحارس أرسنال

هل تفاوض الجونة مع لاعب الترجي

إثارة قاتلة في مباراة واتفورد وليستر

زيدان يرد على بيكيه

المصري يصرف شهرا للاعبيه