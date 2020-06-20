راديو مونت كارلو: كافاني لن يستمر مع سان جيرمان حتى دوري الأبطال

حقبة إدينسون كافاني في باريس سان جيرمان وصلت إلى نهايتها، دون أي فرصة للاستمرار لفترة إضافية.

إدينسون كافاني النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

الهداف التاريخي لـ باريس سان جيرمان أطلع إدارة النادي بقراره المغادرة مع نهاية عقده في 30 يونيو الجاري، دون التمديد لشهرين إضافيين للتواجد في مباريات دوري أبطال أوروبا، وفقا لـ راديو مونت كارلو.

القرار نفسه اتخذه البلجيكي توماس مونييه الذي أبلغته الإدارة في وقتٍ سابق بعدم تجديد تعاقده ورحيله في نهاية الموسم.

هذا القرار يعني غياب الثنائي أيضا عن نهائي كأس فرنسا يوم 24 يوليو، ونهائي كأس الرابطة الفرنسية يوم 31 يوليو.

وامتد الموسم بشكل استثنائي لما بعد فترة نهاية عقود اللاعبين الاعتيادية بنهاية شهر يونيو، مما دفع بعض الأندية لتجديد عقود لاعبيها لشهرين إضافيين كما هو الحال مع ليفربول الذي مد عقد آدم لالانا حتى نهاية الموسم الفعلي.

كافاني (33 عاما)، تم إبلاغه في وقتٍ سابق بعدم تجديد عقده مع النادي، حاله حال القائد تياجو سيلفا.

وخاض مهاجم منتخب أوروجواي 301 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، سجل خلالها 200 هدفا على قمة الهدافين التاريخيين للنادي متفوقا على زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ156 هدفا.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مباشرةً قبل توقف النشاط، بعد إطاحته بـ بوروسيا دورتموند من دور الـ16.

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