فولفسبورج يسحق شالكه بنتيجة تاريخية في مشاركة جديدة لـ مرموش

سحق فولفسبورج مضيفه شالكه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب فيلتنز أرينا، بالجولة 33 من الدوري الألماني.

فوت فيجهورست سجل أول هدفين في الدقيقتين 16، و56، وأضاف كيفن مبابو الثالث في الدقيقة 59، ثم اختتم جواو فيكتور أهداف الفريق الضيف في الدقيقة 69.

وجاء هدف شالكه الوحيد في الدقيقة 70 بواسطة رابي ماتوندو.

ليرفع فولفسبورج رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد شالكه عند 39 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة مشاركة جديدة للمصري عمر مرموش الذي دخل بديلا في صفوف فولفسبورج بالدقيقة 83، بدلا من دانييل جينشك.

مرمروش (21 عاما) سجل مشاركته الرابعة في الدوري الألماني، وكلها جاءت بعد استئناف النشاط، وفي جميعها دخل كبديل.

واكتفى أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ فولفسبورج، بإجراء 3 تغييرات في مواجهة شالكه، كان مرموش آخرها.

ويعد هذا الانتصار تاريخيا لـ فولفسبورج، لأنه الأكبر على الإطلاق في كل زياراته لملعب شالكه بكل مواجهاتهما السابقة.

وغاب الفوز عن شالكه للجولة الخامسة عشر على التوالي، إذ يرجع انتصاره الأخير إلى 17 يناير أمام بوروسيا مونشنجلادبخ.

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