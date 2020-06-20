فولفسبورج يسحق شالكه بنتيجة تاريخية في مشاركة جديدة لـ مرموش

السبت، 20 يونيو 2020 - 17:36

كتب : FilGoal

فولفسبورج

سحق فولفسبورج مضيفه شالكه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب فيلتنز أرينا، بالجولة 33 من الدوري الألماني.

فوت فيجهورست سجل أول هدفين في الدقيقتين 16، و56، وأضاف كيفن مبابو الثالث في الدقيقة 59، ثم اختتم جواو فيكتور أهداف الفريق الضيف في الدقيقة 69.

وجاء هدف شالكه الوحيد في الدقيقة 70 بواسطة رابي ماتوندو.

أخبار متعلقة
في المشاركة "الأطول" لـ مرموش.. فولفسبورج يسقط بنتيجة عريضة أمام جلادبخ بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يفرط في تقدمه أمام فرايبورج أمام أعين مرموش.. فولفسبورج يعزز حظوظه الأوروبية بإسقاط بريمن فولفسبورج يسقط تحت أنظار مرموش.. وبريمن يواصل نتائجه الإيجابية ويزيد جراح شالكه

ليرفع فولفسبورج رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد شالكه عند 39 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة مشاركة جديدة للمصري عمر مرموش الذي دخل بديلا في صفوف فولفسبورج بالدقيقة 83، بدلا من دانييل جينشك.

مرمروش (21 عاما) سجل مشاركته الرابعة في الدوري الألماني، وكلها جاءت بعد استئناف النشاط، وفي جميعها دخل كبديل.

واكتفى أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ فولفسبورج، بإجراء 3 تغييرات في مواجهة شالكه، كان مرموش آخرها.

ويعد هذا الانتصار تاريخيا لـ فولفسبورج، لأنه الأكبر على الإطلاق في كل زياراته لملعب شالكه بكل مواجهاتهما السابقة.

وغاب الفوز عن شالكه للجولة الخامسة عشر على التوالي، إذ يرجع انتصاره الأخير إلى 17 يناير أمام بوروسيا مونشنجلادبخ.

اقرأ أيضا:

إصابة "غاضبة" لحارس أرسنال

هل تفاوض الجونة مع لاعب الترجي

إثارة قاتلة في مباراة واتفورد وليستر

زيدان يرد على بيكيه

المصري يصرف شهرا للاعبيه

عمر مرموش فولفسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
النني أساسي أمام دينزلي سبور في الدوري التركي 4 دقيقة | المحترفون
الأهلي يطالب إعلام المصريين بإيقاف "تجاوزات قناة الزمالك" 20 دقيقة | مصر
هاني سعيد: بيراميدز كان سباقا في تنفيذ قرار العودة.. وأجرينا مسحات طبية للاعبين 30 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - أحمد كشري يخلف عبد العاطي في تدريب أسوان 34 دقيقة | الدوري المصري
لاعب برايتون: لم أتعمد إصابة لينو.. بعض لاعبي أرسنال عليهم تعلم التواضع 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: المقابل المادي يعيق يوفنتوس لضم خيمينيز 47 دقيقة | أوروبا
قائمة ريال مدريد - عودة ماريانو أمام سوسيداد 49 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة: الدولة تتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا لأندية الدوري.. وهذه خطتنا 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك