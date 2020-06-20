إصابة قوية للينو.. والحارس يحمل مهاجم برايتون المسؤولية أثناء خروجه

تعرض بيرند لينو الحارس الألماني لفريق أرسنال، لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام برايتون.

وارتقى لينو للإمساك بالكرة في الهواء، لكن نيل موباي دفعه في الهواء، لينزل بطريقة خاطئة على قدمه.

وسقط لينو لتلقي العلاج لعدة دقائق، قبل أن يقرر أرتيتا المدير الفني لأرسنال، إخراجه ونزول إيميليانو مارتينيز الحارس البديلا بدلا منه.

لينو أثناء خروجه محمولا على الناقلة، كان يثبت قدمه بجبيرة، وجلس ليشير إلى موبايل ويحمله مسؤولية إصابته.

Leno said you best sleep with one eye open fam pic.twitter.com/uFKwW4tDqE — Jay 🐧 (@JasonMSmithy) June 20, 2020

وانتهى الشوط الأول من لقاء برايتون وأرسنال بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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