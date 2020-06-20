إصابة قوية للينو.. والحارس يحمل مهاجم برايتون المسؤولية أثناء خروجه

السبت، 20 يونيو 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

لينو أثناء خروجه مصابا يحمل نيل موباي مسؤولية إصابته

تعرض بيرند لينو الحارس الألماني لفريق أرسنال، لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام برايتون.

وارتقى لينو للإمساك بالكرة في الهواء، لكن نيل موباي دفعه في الهواء، لينزل بطريقة خاطئة على قدمه.

وسقط لينو لتلقي العلاج لعدة دقائق، قبل أن يقرر أرتيتا المدير الفني لأرسنال، إخراجه ونزول إيميليانو مارتينيز الحارس البديلا بدلا منه.

لينو أثناء خروجه محمولا على الناقلة، كان يثبت قدمه بجبيرة، وجلس ليشير إلى موبايل ويحمله مسؤولية إصابته.

وانتهى الشوط الأول من لقاء برايتون وأرسنال بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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