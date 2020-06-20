اجتماع للجنة الطبية في الأهلي مع كافة الفرق الرياضية تحضيرا للعودة

السبت، 20 يونيو 2020 - 16:17

كتب : حسام نور الدين

شعار الأهلي

عقدت اللجنة الطبية بالنادي الأهلي برئاسة محمد شوقي، اجتماعًا مهمًا اليوم السبت، مع الأجهزة الفنية والطبية لفرق النشاط الرياضي؛ استعدادا لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وجاء الاجتماع بناء على قرار وزارة الشباب والرياضة بخصوص استئناف المسابقات خلال الفترة المقبلة، ووفق للإجراءات الطبية الاحترازية المطلوبة.

وشهد الاجتماع حضور رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، ورؤساء الأجهزة الفنية والطبية في الأهلي، والمدربين، لمناقشة استعدادات العودة الى التدريبات، وذلك بناء على طبيعة كل لعبة، ودرجة التلامس، وفقا لما حددته وزارة الشباب والرياضة، ووضع البرنامج الزمني الخاص بتدريبات كل فريق.

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محمد شوقي أكد على أن مجلس إدارة النادي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية بشكل صارم في كافة المرافق المستخدمة بالنادي، من حيث تعقيم وتطهير صالات التدريب والجيم وغرف الملابس، وأدوات العلاج الطبيعي وغيرها.

وتأتي الخطوة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك اتجاها لتشكيل مركز طبي دائم من أطباء الفرق الرياضية؛ لمتابعة التدريبات وتقديم الخدمات الطبية بشكل عاجل، إلى جانب تكليف الجهاز الطبي لكل فريق بمتابعة اللاعبين، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الجميع.

ومن جانبه، أكد رؤوف عبد القادر على أن هناك تواصلا مستمرا مع الاتحادات الرياضية المختلفة؛ للوقوف على مواعيد استئناف المنافسات المختلفة، حتى يتم وضع البرامج الزمنية الخاصة بإعداد كافة الفرق بالصورة المناسبة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

ويسعى الأهلي إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبا لاستئناف النشاط في أي وقت، وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة في مصر بشكل عام، على غرار ما حدث في العديد من الدول حول العالم.

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