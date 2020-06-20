مدرب براعم الزمالك لـ في الجول: تعافيت تماما من كورونا.. أشكر الجميع

كشف مصطفى غراب مدرب حراس براعم الزمالك، إتمام شفائه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال غراب في تصريحات لـFilGoal.com: "تعافيت بشكل كامل من فيروس كورونا".

وأضاف "خضعت لفحوصات طبية أخيرة خلال الساعات الماضية، إذ تأكدت من الأطباء، التعافي بشكل نهائي من المرض الذي لحق بي مؤخرا ".

غراب واصل "أصبح لدي القدرة على ممارسة حياتي بشكل طبيعي، بناء على توجيهات الأطباء، وذلك بعد الخروج من العزل الصحي الذي لازمته خلال الفترة السابقة".

مدرب حراس براعم الزمالك أكمل "أشكر مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور، على الدعم الدائم لي منذ بداية إصابتي".

وأتم "أشكر طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة أيضا على تواصله معي بشكل دائم، حتى التعافي بشكل نهائي".

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