محمود سعد يعود لمباشرة عمله في اتحاد الكرة

السبت، 20 يونيو 2020 - 13:55

كتب : عاطف شادي

محمود سعد نجم الزمالك السابق

عاد محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، لمباشرة عمله بشكل طبيعي بداية من اليوم السبت.

وتواجد سعد في مقر اتحاد الكرة لمباشرة عمله، وذلك بعدما سمح له الأطباء المعالجون بذلك بعد شفائه تماما من فيروس كورونا.

وأثبتت كافة الفحوصات والاختبارات التي أجريت لمحمود سعد سلامته، ليعود إلى مباشرة عمله مرة أخرى.

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كان اتحاد الكرة قد أعلن قبل قرابة الشهر، إصابة محمود سعد (68 عاما) بفيروس كورونا، قبل أن يشفى تماما من الإصابة.

وأصيب سعد بعد مخالطته عددا من المديرين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى مصر.

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