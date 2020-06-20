حوار – حسن مصطفى: كنت أتمنى الموت قبل رؤية الوضع الحالي للرياضة المصرية

أبدى حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، غضبا شديدا من الوضع الحالي للرياضة المصرية، فيما وجه رسالة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

رئيس الاتحاد الدولي شكر الحكومة المصرية على مجهوداتها في التجهيز لتنظيم كأس العالم للرجال لكرة اليد خلال العام المقبل، فيما علق على الوضع الحالي من تراشق بين ناديي الأهلي والزمالك.

وكل ما يلي على لسان حسن مصطفى في حواره عبر قناة أون تايم سبورتس:

كأس العالم للرجال

"أشكر الدولة على ما تقوم به من إنجازات لإنجاح كأس العالم للرجال التي ستقام في مصر العام المقبل، رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم من إجراءات احترازية وغيره بسبب كورونا".

"تلك البطولة هي أكبر حدث رياضي تنظمه مصر لأنها بطولة كأس عالم على مستوى الرجال، وهذا لم يحدث في أي لعبة أخرى".

"سبق لمصر ونظمت كأس العالم لليد من قبل في مرة واحدة، لكن هذه المرة ستكون البطولة بمشاركة 32 دولة وليس 24 فقط".

تراشق الأهلي والزمالك

"عتابي على محمود الخطيب في أزمة الأهلي والزمالك الأخيرة هو ما حدث على قناة الأهلي، وقد حدث ذلك في يوم واحد فقط قبل أن يوجه الخطيب بتغييره".

"من المهم جدا وجود علاقة طيبة بين الناديين لأن الخلاف الحالي بين الأهلي ورئيس الزمالك، أما الزمالك فيمثل قيمة كبيرة جدا على كافة المستويات وله كل احترام من الجميع".

"التراشقات بين الأهلي والزمالك يجب أن تتوقف فورا. من يقومون بتلك السلوكيات يسيئون لأنفسهم قبل أي شخص ولذلك أتمنى أن يكون هناك وقفة من الدولة ضد كل من يتجاوز ضد مبادئ الرياضة التي تعلمناها".

"قديما كان يضرب بالرياضي المثل لكن الآن أصبح مثل رجل الشارع العادي. يجب أن يحاسب هؤلاء في ميدان عام. يكفي أن الرياضة في مصر تقام بدون جمهور منذ 7 سنوات".

المشهد الحالي للرياضة المصرية

"كنت أتمنى الموت قبل رؤية الوضع الحالي. لا يوجد كبير، ولا أحد يعرف اختصاصاته وكلامي عن كل الرياضات وليس كرة القدم فقط".

"الحكام مثلا؟ من المسؤول عنهم؟ هل تضع لجنة الحكام خطة لتطويرهم؟ أو تدافع عنهم وقت تعرضهم للهجوم من الأندية؟ هذا مجرد مثال لكن الأمر ينطبق على كافة الأصعدة".

الرياضي لا يجوز أن يقول لفظ (خصم) لأن لا خصومة في الرياضة. هل تدرك بساطة اللفظ؟"

رسالة للرئيس

"أقول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، ما يحدث في الرياضة المصرية الآن لم يحدث مسبقا على مدار التاريخ".

"أنت تشيد المنشآت وتطور مصر في كافة المجالات، لكن يجب العمل على سلوكيات الشباب. الشباب الذي سيقود البلد مستقبلا يظن الآن أن الحقوق تؤخذ بالبلطجة والسباب فقط. يجب إنقاذ شبابنا الغلابة من القدوة السيئة".

عودة النشاط

"لو كنت مسؤولا عن الرياضة في مصر، كنت سأتخذ القرار بعودة النشاط فورا. يجب أن نسير مع العالم لأننا لا نعلم متى تنتهي تلك الظروف أصلا. عندما قرر الدوري الألماني عودة النشاط أرسلت لهم طلبا وحصلت على كافة الإجراءات الاحترازية منهم فورا.

"لا يمكن لأي اتحاد أن يبحث عن إلغاء بطولة أو عدم استكمال النشاط. سيكون هذا فشلا ذريعا منهم. يمكن أن تصاب بكورونا وأنت في الشارع، والدوري الألماني استئنف منذ أسابيع ولم يصب لاعب واحد بأي مكروه. عدم استئناف النشاط الرياضي سيكون كارثة على الرياضة وكلامي عن كل الرياضات. إذا ألغي النشاط هنا مثلا قد يؤثر على تنظيم كأس العالم لليد، فالإعلام الخارجي سيقول كيف لمصر أن تلغي النشاط المحلي وتنظم كأس العالم".

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