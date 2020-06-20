سولشاير يدافع عن دي خيا أمام هجوم روي كين

دافع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن حارسه ديفيد دي خيا بعد تعرض الأخير لهجوم قوي من روي كين قائد الفريق الأسبق.

واتهم كين، دي خيا، بالتقصير أمام توتنام مما كلف فريقه هدفا في مباراة انتهت 1-1 يوم الجمعة في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقبل يونايتد هدفا أحرزه ستيفن بيرجوين بتسديدة لم يقدر دي خيا على إبعادها، قبل أن يدرك الفريق التعادل في الشوط الثاني بركلة جزاء نفذها برونو فرنانديز.

وقال النرويجي ردا على تصريحات كين:"لقد سدد الفتى (بيرجوين) الكرة بشكل طيب. روي كان لاعب وسط رائع، وهو صديقي، لا أعتقد أنه كان بمقدوره التصدي للكرة. ديفيد يشعر بخيبة أمل لكن الكرة لم تكن مسددة على الأرض، لعبنا بشكل جيد بعد ذلك وقام بتصد رائع بعد 5 دقائق".

وصرح كين أثناء تحليله للمباراة في شبكة سكاي سبورتس:"الهدف صدمني. شاهدت كرة القدم كثيرا على مر السنوات، أن تفشل في التصدي لكرة مثل هذه، استشيط غضبا هنا وأنا جالس لمشاهدة هذه المباراة".

وواصل الأيرلندي "سئمت هذا الحارس. كنت سأقاتله بين الشوطين. لا يوجد مفر من الأمر، كنت سأضربه. إنه تصد سهل بالنسبة لحارس دولي. أنا مندهش".

Nice Goal .... Tottenham 1 - Man.U 10 😂😂😂😂 pic.twitter.com/uJ7S8E3G7X — Sark Youtube Streams (@king_emma10) June 19, 2020

واستمر "لا أصدق أن (لوك) شاو ضرب الكرة برأسه إلى الأعلى ثم ركض للأمام. مندهش من ماجواير، هذا لاعب دولي، لا يمكن التغلب عليك بهذا الشكل. ماجواير ودي خيا، لم أكن لأسمح لهما بركوب الحافلة بعد المباراة. فليعودا بتاكسي إلى مانشستر".

وأردف "أشعر بالاشمئزاز. ماجواير، دي خيا، عار عليكما. أنتما تلعبان لمانشستر يونايتد وتتركان لاعبين يمرون من خلالكما؟ اقتربا وتحركا أكثر. دي خيا. إنه أكثر حارس رأيته يأخذ تقديرا أكثر من اللازم منذ وقت طويل".

وكان بمقدور يونايتد الارتقاء للمركز الرابع في ترتيب البطولة لكن التعادل ضد توتنام جعله يظل خامسا بينما يحتل الأخير المركز الثامن.

ويلعب توتنام يوم الثلاثاء ضد جاره اللندني وست هام يونايتد بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء.

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