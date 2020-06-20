في الدرجة الثانية - استقالة جهاز الرجاء وفريق 99 يمثل الفريق إذا تقرر استئناف الدوري

قبل الرجاء استقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة نبيل محمود والتي جاءت بسبب أزمة مالية يعاني منها النادي وفقا لما صرح به حسن سبيته المدير التنفيذي للنادي.

ووجه سعد أبو صندوق رئيس النادي في منشور بفيسبوك الشكر للجهاز الفني وقال إن فريق الشباب هو من سيمثل النادي إذا تقرر استئناف الدوري.

وقال سبيته لـFilGoal.com:"في ظل عدم وضوح الرؤية اتفقنا مع الجهاز الفني على استقالته نظرا للظروف المادية الصعبة".

وواصل "وقرر النادي الاستعانة بفريق مواليد 1999 لاستكمال الدوري إذا تقرر استئنافه".

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وأضاف "الرجاء وقع على بيان إلغاء الموسم الحالي الذي توقف بسبب جائحة كورونا".

وترفض العديد من أندية دوري الدرجة الثانية المصري استئناف الموسم الحالي من البطولة.

وأعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط في مصر في 25 يوليو المقبل لكن مصير دوريات كرة القدم لم يتحدد بعد.

ويحتل الرجاء المركز السابع في ترتيب مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية مبتعدا بسبع نقاط عن ألعاب دمنهور المتصدر.

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