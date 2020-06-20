بيكيه: من الصعب أن نفوز بالدوري الآن.. ريال مدريد سيربح كل مبارياته

يعتقد جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، أن مسألة الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم باتت صعبة للغاية.

برشلونة تعثّر وفرّط في نقطتين على ملعب إشبيلية بالتعادل 0-0، ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإسباني.

وصرّح بيكيه بعد اللقاء عبر موفيستار: "إشبيلية ثالث الدوري ولديه فريق عظيم، كانت مباراة تنافسية، والتعادل يتركنا في وضع لا نعتمد فيه على أنفسنا، لكننا لعبنا بشكل جيد".

وأكمل: "نشعر أننا فقدنا نقطتين لأننا سيطرنا على المباراة وخلقنا الفرص، هم بدوا أكثر إرهاقا، وأعتقد أننا كنا أفضل بالكرة رغم قلة المساحات، في النهاية لم نستطع التسجيل".

واعترف: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية الفوز بهذا الدوري، رغم ذلك سنقدّم أفضل ما لدينا".

وأتم: "بالنظر للجولتين الماضيتين، سيكون من الصعب للغاية ألا يفوز ريال مدريد ببقية مبارياته، لكننا سنحاول".

برشلونة اكتفى برفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الأول، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.

برشلونة بات مهددا بفقدان الصدارة لو فاز ريال مدريد (62 نقطة) على ريال سوسيداد مساء الأحد، إذ يتفوق الفريق العاصمي في المواجهات المباشرة على غريمه.



































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