مورينيو: سعيد لأشياء وغير سعيد لأخرى.. واحتسبت علينا ركلة جزاء غريبة

أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام الإنجليزي أنه سعيد وغير سعيد من مباراة مانشستر يونايتد.

توتنام خسر نقطتين على أرضية ملعبه أمام الشياطين الحمر بعد التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو عقب نهاية اللقاء عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أنا سعيد لأشياء وغير سعيد لأخرى، كنت سعيدا بأداء اللاعبين والتنظيم والتحكم في المباراة وفعلنا بـ يونايتد ما لم يفضلوه".

وتابع "غير سعيد لأنني قرأت المباراة لكن لم تسعفني دكة البدلاء لتطبيق أفكاري، عندما أصبحنا أكثر سيطرة شعرنا بالتعب ولم نضغط".

وأكمل "لست سعيدا بركلة الجزاء الأولى والثانية، لست سعيدا بتقنية الفيديو والحكم، الحكم ارتكب خطئًا وتقنية الفيديو قامت بعملها".

وأردف "في ركلة الجزاء الثانية كنت غير سعيدا لأني جون موس (حكم اللقاء) لم يحتسب خطأ لنا ومن ثم احتسب ركلة جزاء غير موجودة، في تلك الحالة تقنية الفيديو قالت الحقيقة".

وتحدث البرتغالي عن المباراة فنيا عبر حساب الديوك الرسمي على "تويتر" قائلا: "كنا جيدين للغاية عندما كنا أقوياء على المستوى الهجومي حتى آخر 20 دقيقة فالتغييرات ساعدتهم على زيادة الضغط".

وواصل "لم يكن لدي لوكاس مورا وديلي ألي على دكة البدلاء، لم يكن لدي أسماء وأردنا أن نواصل الضغط مثلما فعلنا في الشوط الأول لكننا شعرنا بالتعب في الدقائق الأخيرة، واحتسبت علينا ركلة جزاء غريبة".

واستدرك "هاري كين لم يلعب منذ 6 أشهر مباراة واحدة وأدى بشكل جيد خلال 90 دقيقة، وموسى سيسوكو وسون هيونج مين لم يلعبا منذ 4 أشهر وجيوفاني لو سيلسو لم يتدرب سوى مرة واحدة وأنا فخور بما قدموه اليوم وما فعلوه في فترة الحجر الصحي، الكل حاول".

وأضاف "لكن النتيجة ليست التي ترق لطموحنا لكننا سنقاتل حتى النهاية".

وأتم عن تأثير غياب الجماهير "تحدثت مع اللاعبين حول عدم وجود الجماهير قبل المباراة ومحاولة لعب مباراة جيدة من أجلهم".

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سجل ستيفين بيرجفاين الهدف الأول لتوتنام في الدقيقة 27.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق برونو فيرناندز من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وعقب ذلك التعادل وصل رصيد توتنام إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

أما يونايتد فوصل رصيده لـ46 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع بـ48 نقطة مع تبقي له لقاء أمام أستون فيلا.

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