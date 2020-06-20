سولشاير: استحققنا أكثر من التعادل ضد توتنام.. ولكن كرة القدم غريبة

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن فريقه استحق أكثر من التعادل مع توتنام في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة.

وتعادل يونايتد مع مضيفه توتنام إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "حزينون لأننا لم نحصل على الثلاث نقاط كاملة".

واستدرك ضاحكا "كرة القدم غريبة ففي الموسم الماضي واجهنا توتنام في ملعب ويمبلي وهم كانوا أفضل منا خلال آخر 30 أو 40 دقيقة لكننا فزنا واليوم نحن ضغطناهم كثيرا وخلقنا الكثير من الفرص لكننا لم نفز".

وشدد "استحققنا أكثر من التعادل لكن الشيء السعيد الوحيد هو أدائنا".

وعن عودة بول بوجبا قال: "أعتقد الكل رأى مدى اشتياقه للعب وقدم مباراة مميزة بعد غياب دام لـ8 أو 9 أشهر".

وأضاف المدرب النرويجي "بوجبا عاد للعب مع فريق مختلف عن الذي تركه في بداية الموسم بعد ضم برونو فيرنانديز وتحسن مستوى الجميع فهو كان جيدا اليوم".

وأتم "لقد كان قريبا من العودة قبل فرض توقف الكرة بسبب فيروس كورونا لكنه عاد الآن ونحن سعداء به".

وعقب ذلك التعادل وصل رصيد توتنام إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

أما يونايتد فوصل رصيده لـ46 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

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