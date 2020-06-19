برونو فيرنانديز: أنا وبوجبا نفكر بنفس الطريقة.. تدربت معه ليصبح التواصل بيننا سهلا

قال برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إن فريقه لعب مباراة جيدة ضد توتنام ولكن الهدف الذي سجله سبيرز جعل مهمتهم أصعب في تحقيق الفوز.

وتعادل يونايتد مع مضيفه توتنام إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "لعبنا جيدا كانت مباراة صعبة وبدأنا بشكل جيد وطبقنا أفكارنا".

واستدرك "لكن سجلوا هدفا من هجمة مرتدة وصنعنا الكثير من الفرص لكنها لم تكن كافية للفوز".

وعن اللعب مع بول بوجبا قال اللاعب البرتغالي: "تدربت معه في نفس المجموعة في المران مع عودتنا للتدرب ليصبح التواصل بيننا سهلا".

وأكمل "أعتقد أنا وبوجبا نفكر بنفس الطريقة وأهم شيء هو الفريق اليوم هو جلب لنا ركلة الجزاء وأنا سجلتها، لكن ذلك لا يهم أهم شيء أن يفوز الفريق".

وعقب ذلك التعادل وصل رصيد توتنام إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

أما يونايتد فوصل رصيده لـ46 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

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