برونو فيرنانديز: أنا وبوجبا نفكر بنفس الطريقة.. تدربت معه ليصبح التواصل بيننا سهلا

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

قال برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إن فريقه لعب مباراة جيدة ضد توتنام ولكن الهدف الذي سجله سبيرز جعل مهمتهم أصعب في تحقيق الفوز.

وتعادل يونايتد مع مضيفه توتنام إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "لعبنا جيدا كانت مباراة صعبة وبدأنا بشكل جيد وطبقنا أفكارنا".

أخبار متعلقة
حافلة مورينيو تعطل سولشاير.. توتنام ويونايتد يتعادلان روي كين يهاجم دي خيا: أكثر حارس مُبالغ فيه الإصابات تلاحقه.. إنتر يعلن إصابة جديدة لـ سينسي

واستدرك "لكن سجلوا هدفا من هجمة مرتدة وصنعنا الكثير من الفرص لكنها لم تكن كافية للفوز".

وعن اللعب مع بول بوجبا قال اللاعب البرتغالي: "تدربت معه في نفس المجموعة في المران مع عودتنا للتدرب ليصبح التواصل بيننا سهلا".

وأكمل "أعتقد أنا وبوجبا نفكر بنفس الطريقة وأهم شيء هو الفريق اليوم هو جلب لنا ركلة الجزاء وأنا سجلتها، لكن ذلك لا يهم أهم شيء أن يفوز الفريق".

وعقب ذلك التعادل وصل رصيد توتنام إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

أما يونايتد فوصل رصيده لـ46 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

طالع أيضا

الزمالك يتمم اتفاقه مع صفقته الأجنبية الأولى

كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك الجديدة

كيف سحق ريال مدريد خفافيش فالنسيا

تحقيق في الجول - سيدات اليد وحلم تمثيل مصر

سموحة يستنكر مطالبة أندية بإلغاء الدوري

برونو فيرنانديز بول بوجبا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سيتيين: ريال مدريد لن يفوز بكل مبارياته 14 دقيقة | أوروبا
رسائل نارية من ماجد سامي: اتحاد الكرة قال لنا "هتلعبوا غصب عنكم".. وأفكر في إلغاء النشاط الكروي 31 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: الأمر ليس نزاعا بين الأهلي والزمالك.. والدولة لم تقرر استئناف الدوري 32 دقيقة | الدوري المصري
بيكيه: من الصعب أن نفوز بالدوري الآن.. ريال مدريد سيربح كل مبارياته 40 دقيقة | أوروبا
الكشف عن خطاب الاتحاد المصري للأندية بشأن التعليمات الوقائية 53 دقيقة | الدوري المصري
4 أشياء عرفناها من تعادل توتنام ويونايتد.. شراكة رائعة في الطريق وخطأ مورينيو ساعة | تقرير في الجول
مورينيو: سعيد لأشياء وغير سعيد لأخرى.. واحتسبت علينا ركلة جزاء غريبة ساعة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: استحققنا أكثر من التعادل ضم توتنام.. ولكن كرة القدم غريبة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك