الإصابات تلاحقه.. إنتر يعلن إصابة جديدة لـ سينسي

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 21:09

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي - إنتر

ما زال الإيطالي ستيفانو سينسي يعاني من الوجه القبيح لكرة القدم فالإصابات تضربه واحدة تلو الأخرى.

ستيفانو سينسي

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

متوسط ميدان إنتر الإيطالي تعرض لإصابة جديدة حسبما أعلن النيراتزوري عبر موقعه الرسمي.

وجاء بيان إنتر كالتالي: "خضع ستيفانو سينسي لاختبارات طبية اليوم بعد أن واجه مشكلة أثناء التدريب أمس".

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وتابع "أظهرت النتائج وجود شد عضلي في أوتار الركبة اليمنى".

وأتم "سيتم إعادة تقييم حالة اللاعب الأسبوع المقبل".

سينسي خاض الموسم الحالي 18 مباراة وسجل 3 وصنع 4 في جميع المسابقات عقب انضمامه من ساسولو.

وسيغيب اللاعب عن مواجهة سامبدوريا المقررة السبت المقبل المؤجلة من الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

الدولي الإيطالي (24 عاما) تعرض لإصابة عقب بداية الموسم في الفخذ الأيمن أثناء التدريبات غاب على إثرها ما يقارب الشهرين بعدما تجددت.

ثم أصيب اللاعب في فبراير الماضي بكسر شعري في القدم اليسرى وهو ما ينتج عادة عن الاستخدام المتكرّر أو العنيف لأيّ من العظام في الجسم.

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