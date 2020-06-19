تشكيل برشلونة – سواريز أساسي وجريزمان احتياطي أمام إشبيلية

عاد لويس سواريز لتشكيل برشلونة الأساسي لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة، وذلك في مواجهة إشبيلية.

برشلونة يحل ضيفا على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل كيكي سيتيين الدفع بـ سواريز في خط الهجوم إلى جوار ليونيل ميسي، ومارتن برايثوايت.

فيما يظل أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء بعد أن عجز عن التسجيل في المباراتين الماضيتين.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – مارتن برايثوايت

تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: توماس فاسليك

الدفاع: خيسوس نافاس – دييجو كارلوس – جوليس كوندي – سيرخيو ريجيلون

الوسط: فيرناندو – جوان خوردان – أوليفر توريس

الهجوم: لوكاس أوكامبوس – لوك دي يونج – منير الحدادي

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