تشكيل القمة – سولشاير يدفع ببرونو وراشفورد ومارسيال.. وسون وكين أساسيان في توتنام

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 20:18

كتب : رامي جمال

برونو فيرنانديس - مانشستر يونايتد - واتفورد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء توتنام اليوم الجمعة.

ويحل يونايتد ضيفا على توتنام لملاقاته في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة.

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فيما يأتي توتنام ثامنا بـ41 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لو شو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط: فريد- برونو فيرنانديز- سكوت مكتوميناي

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- دانيال جيمس

أما تشكيل توتنام الذي أعلنه مدربه جوزيه مورينيو فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: بن ديفيز- دافينسون سانشيز- إيريك داير- سيرجي أوريير

في الوسط: هاري وينكس- موسى سيسوكو- إيريك لاميلا

في الهجوم: هاري كين- سون هيونج مين- ستيفين بيرجوين

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