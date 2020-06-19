المقاولون لـ في الجول: طاهر أبلغنا برغبته في اللعب لـ الأهلي.. وشيء يحدد موقفنا سواء بيع أو إعارة

كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب عن إبلاغ طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لهم برغبته في الانتقال للأهلي.

وقال محمد عادل فتحي لـFilGoal.com: "طاهر أبلغنا برغبته في اللعب للأهلي".

وبسؤاله عن قيمة الصفقة أجاب مشددا "لم نحددها حتى الآن وكل ما يقال في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف "سنجتمع قريبا لتحديد قيمة الصفقة".

وبسؤاله هل يكون الانتقال نهائيا أم على سبيل الإعارة أحاب "سنحدد أولا مبلغ بيع اللاعب ونسبة حصولنا على إعادة بيعه في المستقبل".

وأتم "إن وافق الأهلي على طلبنا ولديه القدرة على تحمل القيمة المادية فلا مانع من بيع طاهر نهائيا أما إن لم يوافق الأهلي فسنوافق على الإعارة".

طاهر صاحب الـ٢٣ عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف ٢٠١٦ قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.

وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في ٦ مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

وعن لماذا يريد الأهلي ضم طاهر ليلعب في مركز الجناح طالع هذا التقرير.

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