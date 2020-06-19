مدرب ليل يعلن رحيل نجمي الفريق الصيف الحالي

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

جابريل - فيكتور أوسيمين - ليل

أعلن كريستوف جالتييه المدير الفني لـ ليل الفرنسي رحيل الثنائي فيكتور أوسيمين وجابريل في الصيف الجاري.

فيكتور أوسيمين

النادي : ليل

جابريل دوس سانتوس

النادي : ليل

الثنائي ساعد ليل على احتلال المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي والتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي عن مستقبلهما: "فيكتور وجابريل، نعم أعرف منذ وقت طويل أنهم سيرحلان".

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وتابع "عملوا بقوة معنا، ونحن الآن نعمل مع اللاعبين المتواجدين حاليا ومن سيعوضهم".

وأتم "بالطبع النادي يعمل على تعويض الثنائي".

ويعد نابولي الأقرب لضم البرازيلي جابريل إذا تفوق على توتنام وإيفرتون في الحصول على خدمات اللاعب البالغ 22 عاما مقابل 22 مليون يورو بالإضافة للحوافز حسب موقع "Footmercato" الفرنسي.

وكان جابريل هدفا في وقت سابق لـ ريال مدريد لتدعيم خط الوسط (طالع التفاصيل).

جابريل خاض الموسم الجاري 34 مباراة في كل المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

بينما سبق أن أعلن ليل أنه لن يبيع مهاجمه النيجيري أوسيمين بأقل من 80 مليون يورو.

النيجيري البالغ 21 عاما سجل 18 هدفا وصنع 6 في الموسم الجاري بالدوري الفرنسي بعدما انضم للفريق لتعويض رحيل نيكولاس بيبي إلى أرسنال.

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