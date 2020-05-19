آس: برازيلي سابع في بيرنابيو؟ ريال مدريد ينتقل للخطة "ب" لتدعيم دفاعه

بدأ ريال مدريد في وضع الخطة "ب" من أجل تدعيم دفاعه للموسم المقبل في ظل صعوبة ضم دايوت أوبامكانو من صفوف ريد بول لايبزيج الألماني.

المدافع الفرنسي يمتلك شرطا جزائيا بـ 60 مليون يورو وهو ما يقلل من حظوظه بالانتقال لصفوف الملكي في ظل محاولات بايرن ميونيخ لضمه أيضا.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن جوني سالفات مدير التعاقدات بالنادي الإسباني وجه أنظاره نحو البرازيلي جابريل ماجاليس لاعب ليل الفرنسي.

التقرير أضاف أن البرازيلي البالغ 22 عاما يقابل متطلبات النادي، فهو صغير في السن ويمتلك خبرة اللعب في الدوريات الأوروبية ويستطيع اللعب بالقدم اليسرى وهو ما يتناسب مع كل من سيرخيو راموس ورافائيل فاران أصحاب القدم اليمنى.

ولن يجد ريال عقبة في شراء اللاعب إذ تُقدر قيمة بيعه من النادي الفرنسي بقيمة تتراوح بـ 20 مليون يورو.

وما قد يعيق الصفقة هو عدم امتلاك اللاعب جواز سفر أوروبي، لذلك يبدأ ريال مدريد في العمل على حصول مواطنه فينيسوس جونيور على جواز سفر أوروبي لإفساح المجال لضمه للقائمة.

وقد يجد الملكي منافسة من تشيلسي الإنجليزي الذي ارتبط اسمه في أبريل الماضي باللاعب البرازيلي الشاب.

جابريل حال انضم للميرنيجي فسيكون البرازيلي رقم 7 في صفوف الفريق بعد كل من مارسيلو وكاسيميرو وإيدير ميلتاو والثلاثي الشاب رينيير وفينيسوس جونيور ورودريجو جوس.

جابريل خاض الموسم الجاري 34 مباراة في كل المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

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