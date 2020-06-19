مؤتمر جوارديولا: ساني رفض تجديد عقده.. وهذه حالة جارسيا بعد الارتجاج

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، أن لاعبه لوروا ساني رفض تجديد عقده مع النادي.

جوارديولا تحدث في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، على هامش مواجهة بيرنلي في ملعب الاتحاد يوم الإثنين المقبل.

وصرّح جوارديولا: "ساني قطع شوطا طويلا، إنه يتدرب الآن بالتدريج ودون أن يشعر بالألم، الكل جاهز وأنا ملزم باتخاذ القرارات بشأن المشاركة".

وكشف: "ساني رفض تجديد عقده، الجميع يعرف ذلك، لو حدث اتفاق على رحيله بنهاية الموسم فيمكنه وقتها المغادرة، ولو لم يحدث ذلك، فسيرحل في نهاية عقده".

وواصل: "النادي عرض عليه التجديد مرتين أو ثلاثة، وهو رفض".

وأوضح: "عندما نقدّم عرضا للاعب، فهذا لأننا نرغب في وجوده. ساني يتمتع بجودة كبيرة، أحبه كثيرا، هو فتى رائع، لا أحمل أي شيء ضده، لكنه يرغب في مغامرة أخرى".

وينتهي عقد ساني مع سيتي في صيف 2021، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

وتطرق جوارديولا إلى حالة مدافعه الإسباني إريك جارسيا الذي تعرض لارتجاج في مواجهة أرسنال قبل يومين بسبب تدخل عنيف من زميله إديرسون مورايش.

وقال بيب: "كما تعرفون، فقواعد الدوري الإنجليزي تنص على استبعاد اللاعب لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام في حالات الارتجاج".

وتابع: "رأينا جارسيا يوم أمس، لديه بعض الجروح في وجهه، لكنه غادر المستشفى ويشعر أنه بخير".

كما برر غياب جون ستونز أمام أرسنال: "جون ستونز غاب عن مباراة أرسنال لأنه عانى من إصابة في الكاحل في ثاني أو ثالث حصة تدريبية، لكنه الآن على وشك التعافي".

وأشار إلى وضع كلاوديو برافو الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الجاري: "كلاوديو برافو سيستمر معنا حتى نهاية الموسم تماما مثل دافيد سيلفا، لقد عانى من إصابة عضلية، وقد ظل هنا في إنجلترا خلال الحجر الصحي، وقد عاد للتدريبات بشكل جيد، قبل أن يعاني من إصابة جديدة في الظهر".

كما أوضح أنه لا ينوي إجراء تعديلات كثيرة في تشكيله: "حتى يستعيد اللاعبون لياقتهم البدنية، عليهم خوض الكثير من الدقائق، لكن أغير 11 لاعبا كل مباراة، لكني سأستغل إمكانية إجراء الـ5 تغييرات، والأكثر جاهزية سيشارك".

وأتم معلقا على اعتزال كلاوديو بيتزارو لاعبه السابق في بايرن ميونيخ: "لطالما أخبرته أنني كنت أرغب في تدريبه بينما لا زال عمره 24 أو 25 عاما. إنه أحد أفضل الهدافين الذين رأيتهم في حياتي، لديه جودة مشابهة لـ كريم بنزيمة".

مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي يمتلك 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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