وفاة نسر كريستال بالاس جراء نوبة قلبية

توفي النسر "كايلا" الخاص بنادي كريستال بالاس الإنجليزي جراء نوبة قلبية.

النسر البالغ 28 عاما يُستخدم كعلامة تجارية للنادي الإنجليزي، إذ كان يطير حول جنبات ملعب سيلهريت بارك معقل النادي اللندني قبل انطلاق المباريات.

وصار النسر "كايلا" التميمة الرسمية للنادي منذ عام 2015.

ونشرت مؤسسة "Eagle Heights Wildlife Foundation" رسالة رثاء لوفاة كايلا: "أنه لألم شديد وحزن عميق يجب أن نبلغكم، كايلا، نسرنا الجميل، توفيت بعد تعرضها لنوبة قلبية قاتلة".

وتابع "نشكر كل شخص تبرع من أجل دفع فاتورة الطب البيطري ورعايتها، نشكركم جميعا على أننا استطعنا أن نحصل لها على أفضل علاج متاح ونعلم أننا فعلنا كل شيء ممكن لها".

وواصل "هي الآن في سلام. قول أننا سنفقدها لا يكفي، نشعر بحزن شديد، ولا يمكننا التفكير في حياتنا بدونك، لكننا نحاول أن نرتاح من معرفة أنها لم تعد تتألم ونأمل أن تحلق فوقنا، وأخيرا لم الشمل مع أختها".

وأتم "كايلا، دائما نحبك".

فيما جاءت رسالة النادي اللندني عبر "تويتر": "نشعر بالحزن العميق لسماع أن كايلا ماتت. سنفتقدها بشدة".

We are deeply saddened to hear that Kayla has passed away. We will miss her sorely.#CPFC pic.twitter.com/tYMpRe6NOp — Crystal Palace F.C. (H) (@CPFC) June 19, 2020

ويستعد كريستال بالاس لعودة الدوري الإنجليزي إذ سيحل ضيفا على بورنموث في الجولة الـ 30.

ويحتل النادي المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

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