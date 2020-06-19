الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل استئناف التدريبات

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 18:45

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق، قبل استئناف التدريبات.

وأعلن وزير الرياضة في وقت سابق عودة الفرق لتدريباتها بداية من 20 يونيو 2020. (طالع التفاصيل)

وعقد عبد الحفيظ جلسة اليوم الجمعة في ملعب التتش مع جميع موظفي وعمال الفريق الأول للكرة، في حضور خالد محمود طبيب الأهلي.

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وجاءت الجلسة من أجل شرح كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد عبد الحفيظ على "ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية وتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي".

وسيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية، وفقا لما أعلنه عبد الحفيظ في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي.

وكشف عبد الحفيظ إجراءات الأهلي قبل بداية التدريبات، مشيرا إلى "سيتم إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق، على أن يتم استئناف التدريبات عقب إجراء المسحة مباشرة".

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