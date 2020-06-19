لاعب وسط حسنية أغادير يكشف قصة مفاوضاته مع الزمالك

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

المهدي أوبيلا - حسنية أغادير

كشف المهدي أوبيلا لاعب وسط نادي حسنية أغادير المغربي حقيقة دخوله في مفاوضات مع نادي الزمالك.

وقال أوبيلا: "الموسم الماضي أخبرني أحد الوكلاء بأنه يتواصل مع إدارة الزمالك من أجل أن انضم للأخير".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (هسبورت) المغربية "وقتها أخبرني بأن الزمالك أبدى رغبته في التعاقد معي، ولكن في النهاية لم تكتمل الأمور".

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وتابع "أما بخصوص ما يقال عن تجدد المفاوضات في الوقت الحالي، فأريد التأكيد على عدم حدوث أي اتصال مباشر من إدارة الزمالك معي، أو مع أي أحد من مسؤوليه".

وأكمل حديثه قائلا: "عقدي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل. أنا لاعب محترف وأحترم فريقي وعقدي".

وأشار "لا أخفي أنني أسعى للاحتراف كأي لاعب، ولكن هذا الأمر له قواعد معروفة".

وأوضح "عندما أتلقى أي عرض سأخبر إدارة فريقي، ولن أغادر إلا عندما يكون الانتقال سيفيدني ويفيد فريقي الذي قدم لي الكثير".

وربطت بعض التقارير المغربية اسم أوبيلا بالانتقال إلى الزمالك، قبل أن يصدر النادي المغربي بيانا رسميا ينفي تلقيه أي عرض من الزمالك. (طالع التفاصيل)

المهدي أوبيلا لاعب وسط دفاعي مغربي يبلغ من العمر 27 عاما. وقد شارك هذا الموسم في 22 مباراة بين الدوري المغربي والكونفدرالية الإفريقية. سجل مرة وصنع 4 أهداف.

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