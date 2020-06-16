حسنية أغادير ينفي تقدم الزمالك بعرض لـ أوبيلا

نفى نادي حسنية أغادير المغربي تلقيه عرضا من الزمالك بشأن ضم المهدي أوبيلا.

المهدي أوبيلا النادي : حسنية أغادير الزمالك

وأوضح النادي المغربي عبر حسابه على "فيسبوك": "تنفي إدارة نادي حسنية أكادير شائعات تلقيها عرضا من نادي الزمالك لضم لاعب الفريق الأحمر المهدي أوبيلا إلى صفوف النادي المصري".

وأتم "وتؤكد بأن ما يروج من أخبار حول ارتباط اسم اوبيلا بالإنتقال إلى نادي الزمالك لا أساس لها من الصحة".

وقال الحبيب سيدينو نائب رئيس نادي حسينة أغادير في تصريحات لـFilGoal.com في وقت سابق: "لا يوجد أي مفاوضات مع الزمالك بشأن المهدي أوبيلا لاعب وسط الفريق، ولم يتحدث أحد من مسئولي الزمالك بشأن التعاقد مع اللاعب".

وأضاف "كل هذه الأخبار غير صحيحة حتى الآن، طالما أننا لم يصلنا أي عرض رسمي".

المهدي أوبيلا لاعب وسط دفاعي مغربي يبلغ من العمر 27 عاما. وقد شارك هذا الموسم في 22 مباراة بين الدوري المغربي والكونفدرالية الإفريقية. سجل فيهم هدفا وحيدا وصنع 4 آخرين.

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