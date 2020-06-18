ممدوح عيد: بيراميدز ملتزم بقرار الدولة باستئناف النشاط

شدد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز على إيمان النادي بـ"مسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم".

وقال ممدوح عيد: "النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس".

وأضاف في تصريحاته مع المركز الإعلامي لـ بيراميدز "الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه".

وتابع " أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما. ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن".

وأشار "ملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل".

وكشف ممدوح عيد "نادي بيراميدز ملتزم تماما بكل الإجراءات التي أعلن عنها من وزارة الصحة وجميع الإجراءات الاحترازية الملزمة من اللجنة الطبية بوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والفيفا مع بداية فترة الإعداد وخلال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة".

وأتم " النادي سيقوم بدوره في اتخاذ كافة الإجراءات بالاشتراك مع اتحاد الكرة".

كانت 6 أندية هي (بيراميدز، والمصري، والإسماعيلي، وحرس الحدود، وسموحة، والجونة) قد اجتمعوا باتحاد الكرة اليوم الخميس في الدفعة الثالثة والأخيرة بعد الاجتماع بباقي الأندية على مدار اليومين السابقين.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

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