ممدوح عيد: بيراميدز ملتزم بقرار الدولة باستئناف النشاط

الخميس، 18 يونيو 2020 - 18:23

كتب : عاطف شادي

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف جون أنتوي في شباك المقاولون العرب

شدد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز على إيمان النادي بـ"مسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم".

وقال ممدوح عيد: "النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس".

وأضاف في تصريحاته مع المركز الإعلامي لـ بيراميدز "الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه".

أخبار متعلقة
بيراميدز يكشف ما دار في اجتماع اتحاد الكرة "لم نتحدث حول رأينا في القرار" بيراميدز: تشاتشيتش سافر بموافقتنا ويعود خلال أيام لقيادة التدريبات تقرير تونسي: ظهير الترجي يقترب من بيراميدز هل يستطيع بيراميدز تحقيق تصريح زيزو والفوز بالدوري خلال عامين؟

وتابع " أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما. ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن".

وأشار "ملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل".

وكشف ممدوح عيد "نادي بيراميدز ملتزم تماما بكل الإجراءات التي أعلن عنها من وزارة الصحة وجميع الإجراءات الاحترازية الملزمة من اللجنة الطبية بوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والفيفا مع بداية فترة الإعداد وخلال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة".

وأتم " النادي سيقوم بدوره في اتخاذ كافة الإجراءات بالاشتراك مع اتحاد الكرة".

كانت 6 أندية هي (بيراميدز، والمصري، والإسماعيلي، وحرس الحدود، وسموحة، والجونة) قد اجتمعوا باتحاد الكرة اليوم الخميس في الدفعة الثالثة والأخيرة بعد الاجتماع بباقي الأندية على مدار اليومين السابقين.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

اقرأ أيضا

صفقة مدوية لتشيلسي

جديد موقف وليد أزارو

الرجاء يبلغ الزمالك بموقفه من أحداد

إصابة نجم ريال مدريد

إصابة بكورونا في الدرجة الثانية

في الدوري بيراميدز عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: فيورنتينا يشعل صراعا ثلاثيا لضم تياجو سيلفا 8 دقيقة | أوروبا
كرة سلة – بمشاركة الزمالك.. ترحيب بإقامة بطولة إفريقيا في نوفمبر أو ديسمبر 22 دقيقة | رياضات أخرى
نجم كولومبيا السابق مهاجما زيدان بسبب جيمس: سأقول له تبا لك 24 دقيقة | أوروبا
الخطيب: لجنة الجنايني تستحق المساندة لأنها تدعم توجهات الدولة 28 دقيقة | الدوري المصري
كلوب ردا على غياب صلاح عن التدريبات: لا أحد مستبعد من مباراة إيفرتون 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن سبب فشل انضمام فيرنر إلى ليفربول رغم محادثة اللاعب وكلوب 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
البدري ينتظر قرارات اتحاد الكرة والكاف لتحديد برنامج إعداد المنتخب ساعة | الدوري المصري
ممدوح عيد: بيراميدز ملتزم بقرار الدولة باستئناف النشاط ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 4 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد
قد ينال إعجابك