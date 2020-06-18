مدافع مانشستر سيتي يغادر المستشفى

غادر إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي المستشفى بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة أرسنال مساء الأربعاء.

واصطدم الحارس البرازيلي إيدرسون مورايش بمدافعه أثناء محاولة تشتيت الكرة، ليخرج المدافع الشاب على نقالة في الدقيقة 81.

وأفاد نادي مانشستر سيتي في بيان "غادر إريك جارسيا المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء فوزنا على أرسنال الليلة الماضية".

وأضاف البيان "سيتم متابعة حالة اللاعب خلال الأيام المقبلة قبل عودته للتدريبات".

وأتم البيان "الكل في مانشستر سيتي يتمنى له الشفاء العاجل".

كان بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي قد تحدث عن إصابة مدافعه إريك جارسيا عقب اللقاء الذي شهد تفوقه على أرسنال بثلاثية دون مقابل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 28 في أول أيام استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا.

وقال المدرب الإسباني عقب نهاية اللقاء: "نحن قلقون حقا بشأن إريك جارسيا، لقد استجاب جيدا ولكن علينا الانتظار. إنه واعٍ وهي علامة جيدة. وسنجري اختبارا آخر".

سيتي قلص الفارق مع ليفربول في الصدارة إلى 22 نقطة، لكن زملاء محمد صلاح بحاجة لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

ويتبقى 3 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي أمام إيفرتون بملعب جوديسون بارك.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة عادت للدوران يوم الأربعاء.

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