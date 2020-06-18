سيتيين: سواريز لا يستطيع لعب 90 دقيقة كاملة الآن.. غياب دي يونج للوقاية

الخميس، 18 يونيو 2020 - 14:12

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

أوضح كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة أن لويس سواريز مهاجم الفريق لا يمكنه المشاركة الآن في مباراة كاملة.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

برشلونة

سواريز عاد من إصابته وشارك في لقاء برشلونة الأخير ضد ليجانيس كبديل، ودخل قائمة الفريق لمباراة إشبيلية يوم الجمعة ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال سيتيين في مؤتمر صحفي صباح الخميس: " سواريز لا يستطيع لعب 90 دقيقة كاملة الآن".

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وعن غياب فرانكي دي يونج، أكد أنه استبعد اللاعب الهولندي المصاب في عضلة السمانة من خوفا من تفاقم الإصابة.

وأردف "أفضل خسارة دي يونج في مباراة واحدة بدلا من 4 مباريات".

سيغيب سيرجي روبرتو عن لقاء إشبيلية أيضا بسبب الإصابة بكسر في ضلوعه.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة بفارق 5 نقاط عن مطارده ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل، قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

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