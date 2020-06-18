فيرنر 3 في 1.. 5 طرق تمكن لامبارد من الاستفادة به في تشيلسي

الخميس، 18 يونيو 2020 - 14:06

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر يحتفل بهدف لايبزيج في توتنام

يبدو أن تركيز فرانك لامبارد مدرب تشيلسي منصب على تدعيم هجومه، فبعد حكيم زياش استطاع استقدام تيمو فيرنر.

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

تشيلسي

فيرنر تحديدا صفقة رقميا مميزة، ففي هذا الموسم فقط سجل 32 هدفا وصنع 13 في 43 مباراة، ولكنه أيضا يقدم حلول عديدة للامبارد في الأمام.

فيرنر يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، وموقع "فور فور تو" قام برسم 5 طرق تكتيكية تمكن لامبارد من تحقيق الاستفادة من لاعبه الألماني الجديد صاحب الـ24 عاما.

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جناح، مهاجم ثان، أو مهاجم كلاسيكي، كلها أمور يستطيع فعلها فيرنر.

مثل لايبزج

في لايبزج، يلعب فيرنر كجزء من ثنائي هجومي رفقة يوسف بولسن. دور فيرنر الأضخم جسديا هو صناعة اللعب وتقديم دور المحطة وجذب المدافعين لتفريغ المساحات لبولسن.

إذا، يحتاج فيرنر هنا إلى مهاجم سريع، وهو ما يملكه تشيلسي في صورة ميتشي باتشوايي، وخلفهما حكيم زياش كصانع للعب.

من الجناح

في انتصار لايبزج الرائع على توتنام 3-0 في دوري الأبطال، لم يسجل فيرنر لكنه لعب على الجناح الأيسر ودخل لقلب الملعب كثيرا، مسببا مشاكل عديدة لسيرجي أورييه رفقة زميله أنجيلينو.

الثنائي صنع في تلك الليلة، ويمكن للامبارد التعويل على قيامه بذلك ضمن ثلاثية تضمه مع كالوم هودسون أودوي على اليمين، وأوليفييه جيرو في القلب.

مثل جريزمان 2018

ترسانة فيرنر الهجومية لا تتوقف هنا، بل لديه مقومات أخرى.

فيرنر لديه قدرة رائعة على إنهاء الهجمات، ويمكنه الاستفادة بشكل كبير من وجود أوليفييه جيرو أمامه كمهاجم صريح بينما يلعب الألماني كمهاجم ثان، في نموذج شبيه لما قدمه ديدييه ديشامب في كأس العالم 2018 بجيرو نفسه، وأنطوان جريزمان.

فيرنر لديه السرعة والقوة والمهارة لتقديم ذلك الدور رفقة ربما من يكون أفضل مهاجم يلعب وظهره للمرمى في العالم حاليا، جيرو.

مع أبراهام ومثل ليفربول

كل تلك الطرق لا تسع مهاجم لامبارد المفضل، تامي أبراهام.

يمكن تطويع فيرنر للعب دور مماثل لأدوار محمد صلاح وساديو ماني مع ليفربول، بينما يلعب تامي أبراهام دور روبرتو فيرمينو في تقديم ثلاثية هجومية لا مركزية مع ميسون ماونت.

ولكن المشكلة إن لامبارد لا يضم وسط ملعب مثل وسط ملعب ليفربول، فهل يحتاج لتدعيم أكبر في تلك المنطقة لمعاونة نجولو كانتي وتقديم ذلك النموذج؟

مهاجم كلاسيكي

بجانب كل ذلك، يستطيع فيرنر اللعب دون تعقيدات كمهاجم كلاسيكي، منافسا لتامي أبراهام على المقعد الأساسي.

مع جناحين مثل كريستيان بوليسيتش وميسون ماونت، وصانع ألعاب مثل حكيم زياش، أصبح لدى تشيلسي خط هجوم ديناميكي وشاب يمكنه المنافسة فعلا على الألقاب.

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