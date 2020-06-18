وفاة علي السعيد نجم المصري السابق

الخميس، 18 يونيو 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

علي السعيد نجم المصري السابق

توفي علي السعيد نجم النادي المصري السابق بعد صراع مع المرض.

وأعلن النادي المصري، وفاة علي السعيد صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض في السنوات الأخيرة.

علي السعيد كان أحد نجوم جيل النادي المصري الذهبي في فترة الثمانينيات، والذي احتل المركز الثالث في الدوري مرتين، بجانب خسارة نهائي كأس مصر ثلاث مرات.

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ويملك مدافع المصري، أربعة أهداف للنادي المصري في بطولة الدوري تاريخيا.

وتولى علي السعيد منصب المدير الفني للنادي المصري من قبل، بجانب توليه منصب رئيس قطاع الناشئين في النادي لفترات طويلة.

ينعي فريق عمل FilGoal.com وفاة علي السعيد فقيد الكرة المصرية، ويتمنى لأهله الصبر والسلوان.

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