قائمة برشلونة - عودة ألبا وغياب دي يونج وأومتيتي أمام إشبيلية

الخميس، 18 يونيو 2020 - 13:17

كتب : FilGoal

برشلونة - ليجانيس

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق لمباراة إشبيلية ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد 23 لاعبا يسافرون مع برشلونة إلى الأندلس، سيتم استبعاد 3 لاعبين منهم قبل اللقاء.

القائمة يغيب عنها فرينكي دي يونج وسيرجيي روبرتو بسبب الإصابة، وصامويل أومتيتي بسبب الإيقاف.

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بينما يعود جوردي ألبا مرة أخرى بعد انتهاء إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة بفارق 5 نقاط عن مطارده ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – جوردي ألبا – جونيور فيربو – كليمان لينجليه – تشاومي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتورو فيدال - إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أليكس كويادو– ريكي بويج – مونتشو – كيكي سافيريو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – أنسو فاتي

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