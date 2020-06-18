قائمة برشلونة - عودة ألبا وغياب دي يونج وأومتيتي أمام إشبيلية
الخميس، 18 يونيو 2020 - 13:17
كتب : FilGoal
أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق لمباراة إشبيلية ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة تواجد 23 لاعبا يسافرون مع برشلونة إلى الأندلس، سيتم استبعاد 3 لاعبين منهم قبل اللقاء.
القائمة يغيب عنها فرينكي دي يونج وسيرجيي روبرتو بسبب الإصابة، وصامويل أومتيتي بسبب الإيقاف.
بينما يعود جوردي ألبا مرة أخرى بعد انتهاء إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة بفارق 5 نقاط عن مطارده ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.
قائمة برشلونة:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا
الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – جوردي ألبا – جونيور فيربو – كليمان لينجليه – تشاومي
الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتورو فيدال - إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أليكس كويادو– ريكي بويج – مونتشو – كيكي سافيريو
الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – أنسو فاتي
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