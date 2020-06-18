مواعيد مباريات الخميس 18-6-2020 – ريال مدريد في مهمة صعبة

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 18 يونيو 2020.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

تستأنف اليوم، مباريات الدوري الإسباني. وتبدأ المباريات في السابعة والنصف بلقاء ديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسيداد. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في قمة اليوم الساعة العاشرة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

في تركيا، يلتقي ألانيا سبور مع أنطاليا سبور في كأس تركيا الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

video:1

طالع أيضا

مرتضى: لن نستكمل الدوري تحت أي ظرف ولدينا 3 أسباب

شارك ديفيد لويز فخسر أرسنال أمام سيتي

نابولي يتوج بكأس إيطاليا بالفوز على يوفنتوس

الأهلي لـ في الجول: طلبنا ضم طاهر محمد طاهر

طلعت يوسف لـ في الجول: معظم المدربين يرفضون العمل دون ضمانات صحية

توضيح رسمي يكشف لماذا لم يحتسب هدف شيفيلد المثير للجدل ضد أستون فيلا