مواعيد مباريات الخميس 18-6-2020 – ريال مدريد في مهمة صعبة

الخميس، 18 يونيو 2020 - 12:40

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إيبار

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 18 يونيو 2020.

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تستأنف اليوم، مباريات الدوري الإسباني. وتبدأ المباريات في السابعة والنصف بلقاء ديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسيداد. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

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ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في قمة اليوم الساعة العاشرة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

في تركيا، يلتقي ألانيا سبور مع أنطاليا سبور في كأس تركيا الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

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