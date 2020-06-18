في الجول مومنتس - 11 عاما مرت منذ فوز مصر التاريخي على إيطاليا

الخميس، 18 يونيو 2020 - 12:34

كتب : زكي السعيد

هدف محمد حمص مع منتخب مصر في إيطاليا

في مثل هذا اليوم قبل 11 عاما وتحديدا في 18 يونيو 2008. فازت مصر على إيطاليا بهدف محمد حمص في فوز تاريخي للفراعنة.

الفوز جعل مصر قريبة من بلوغ نصف نهائي البطولة، قبل أن تأتي صدمة الخسارة في الجولة الأخيرة بثلاثية أمام أمريكا.

لمشاهدة هدف حمص وتألق عصام الحضري في هذا الفوز بشكل مختلف من FilGoal.com من هنا.

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في الجول مومنتس مصر إيطاليا محمد حمص
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