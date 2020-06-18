إصابة إيسكو وغيابه عن مواجهة فالنسيا.. تقارير تحدد موعد عودته

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه إيسكو وغيابه عن مواجهة فالنسيا المقرر لها مساء اليوم الخميس.

إيسكو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستضيف ريال مدريد فريق فالنسيا في العاشرة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 29 بالدوري الإسباني.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي "بعد الاختبارات التي أجريت على إيسكو من قبل الجهاز الطبي، تم تشخيص إصابته في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن".

وأوضح التقرير أن عودة اللاعب متعلقة بمدى استجابته للعلاج خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة ماركا أن إصابة إيسكو ستمنعه عن مواجهة ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في الجولة 30 من المسابقة.

وقد كشفت تقارير إسبانية أن إصابة إيسكو ستسغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

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