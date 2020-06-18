ألفيش يغازل ميلان: سأكون نجما هناك والعمر مجرد رقم

الخميس، 18 يونيو 2020 - 11:28

كتب : FilGoal

ألفيش

يغازل داني ألفيش فريق ميلان مدعيا أنه سيكون نجما في سان سيرو وأن العمر مجرد رقم.

ويبلغ ألفيش من العمر 37 عاما، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي وحصل على 40 بطولة متنوعة.

وكان ألفيش قد عاد إلى مسقط رأسه الموسم الماضي وانضم لفريق ساو باولو البرازيلي.

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وقال ألفيش في برنامج إسباني: "سأكون نجما في ميلان إذا ذهبت لهم اليوم".

وتابع "مازلت أرغب في القتال ولعب كرة القدم، فالعمر بالنسبة لي مجرد رقم".

وأضاف ألفيش "في السابق كنت أركض 12 كيلو مترا في المباراة".

وشدد "لكن الأمر الذكي هو أن تركض الآن 8 كيلومترات بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "متأكد من شيء واحد وهو أنني لا أريد أن أخجل يوما من التواجد في الملعب، لذلك عندما لا أكون قادرا سأعتزل".

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ميلان داني ألفيش
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