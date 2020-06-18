ساري: 180 دقيقة دون أهداف؟ أمر غير اعتيادي وفريد.. افتقدنا الحدة الهجومية أمام نابولي

أصر ماورويسو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أن فريقه لا يعاني من مشاكل فنية بل افتقد الحدة الهجومية في نهائي كأس إيطاليا.

يوفنتوس خسر نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف (طالع التفاصيل).

وخسر ساري لقبه الثاني مع يوفنتوس الموسم الحالي، إذ خسر السوبر الإيطالي أمام لاتسيو وكأس إيطاليا أمام فريقه السابق.

ساري قال لقناة "راي سبورت" الإيطالية عقب المباراة: "هناك خيبة أمل للنادي واللاعبين والجماهير، لكن في هذه اللحظة لا يمكننا فعل المزيد، لأننا نفتقر إلى الحدة".

وتابع "افتقدنا بعض اللاعبين وكان علينا القيام ببعض الخيارات لأن العامل البدني ليس مثاليا، احتفظنا بالكرة جيدا وافتقدنا الحدة لتحويل الفرص الخطيرة والتسجيل".

وأكمل "عانينا من أجل التفوق على لاعبي الخصم، لدينا فريق مبني على الأفراد الذين يمكنهم القيام بعملهم بشكل جيد للغاية. لا أعتقد أننا نفتقر إلى التصميم، لأننا كنا مركزين تماما لمدة 90 دقيقة ولا يمكنك فعل ذلك بدون تصميم".

الفريق لم يسجل خلال 180 دقيقة منذ عودة النشاط الرياضي هدفا، بل ولعب ميلان أمامه في نصف النهائي بـ 10 لاعبين خلال 70 دقيقة.

ساري أوضح "أمر غير اعتيادي وفريد، أظهرنا افتقاد للحدة بعد فترة طويلة من الراحة".

وعن كريستيانو رونالدو الذي لم يقدم الأداء المطلوب في المباراتين وأهدر ركلة جزاء أمام ميلان قال: "إنه في نفس الجزء مثل الآخرين، مثل باولو ديبالا ودوجلاس كوستا، ويفتقر إلى الحدة للقيام بما يناسبه بشكل أفضل".

وأتم "لم أقل الكثير للاعبين بعد المباراة. شعرت بالغضب وخيبة الأمل مثلهم تماما، لذا في هذه اللحظات من الأفضل أن تبقى صامتا. وسنتحدث بشكل أفضل صباح الغد".







































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