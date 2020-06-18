الزمالك: لا صحة لسحب ملكية أرض 6 أكتوبر.. سنبدأ البناء الأسبوع المقبل

نفى نادي الزمالك ما يتداول حول سحب ملكية أرض مدينة 6 أكتوبر من النادي.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن مرتضى منصور رئيس النادي ينفي ما ردده البعض حول سحب ملكية أرض مدينة 6 أكتوبر من النادي، وأن الأرض ما زالت ملكا للنادي.

وحسب رئيس الزمالك، فإن النادي تعاقد بالفعل مع الشركة المصرية، والتي بدورها عاينت الأرض تمهيدا لبدء العمل فيها.

الموقع كشف أيضا بأن العمل سيبدأ في الأرض بداية من الأسبوع المقبل، وذلك لبناء استاد النادي، بجانب الفرع الجديد للنادي الاجتماعي، ومدينة رياضية للفرق الرياضية.

وأتم الخبر على الموقع الرسمي، بأن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروج هذه الشائعة ليكون "عبرة لمن يعتبر".

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