ميرتينز يوضح سبب قراره بتجديد تعاقده مع نابولي قبل نهائي كأس إيطاليا

الخميس، 18 يونيو 2020 - 01:10

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز - نابولي - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

أوضح البلجيكي دريس ميرتينز سبب قراره بتجديد تعاقده مع نابولي قبل ساعات من الفوز بلقب كأس إيطاليا.

هداف نابولي التاريخي شارك لأكثر من 60 دقيقة في المباراة النهائية والتي تُوج بها فريقه بفضل ركلات الترجيح على حساب يوفنتوس (طالع التفاصيل).

وقال ميرتينز لقناة "راي سبورت" الإيطالية عقب الفوز باللقب: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لأننا نريد تحقيق شيئا مميزا حقا".

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وتابع "ظللنا جميعا في نابولي أثناء فترة الحجر الصحي، وقام الموظفون بعمل رائع معنا وكنا مستعدين للذهاب. عندما تلعب في نابولي، إنها حقا مدينة خاصة والمشجعين رائعين، لكننا فزنا كفريق الليلة وبدأ الفوز خلال الحجر الصحي ".

وارتبط اسم البلجيكي بالرحيل إلى إنتر وتشيلسي لكنه قرر البقاء.

وأكمل "لقد فكرت طويلا لكن تلك المجموعة، المدرب، طاقمه الفني رائعين ثم هناك المدينة".

وأردف "بالنسبة لي، كان الحجر بمثابة إجازة، كنت سعيدا للغاية بالتواجد في نابولي. عندها قررت توقيع العقد".

ميرتينز سجل 122 هدفا صار بها الهداف التاريخي للبارتينوبي متفوقا على القائد السلوفاكي السابق ماريك هامشيك.

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