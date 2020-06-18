جاتوزو: أؤمن بإله كرة القدم.. سنبذل قصارى جهدنا للتأهل لدوري الأبطال

أشاد جينارو جاتوزو بفوز نابولي بلقب كأس إيطاليا بعدما حقق اللقب الأول له في مسيرته التدريبية.

جاتوزو مر بفترة عصيبة وقاد نابولي للفوز بلقب الكأس السادس في تاريخهم والأول منذ 2014 بعد الفوز على يوفنتوس بركلات الترجيح (طالع التفاصيل).

وتوفت شقيقة جاتوزو عن عمر 37 عاما الشهر الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وقال جاتوزو عقب نهاية اللقاء لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "لقد منحتني الحياة وخاصة كرة القدم أكثر مما أعطيت لها. جعلتني رجلا. في الحياة، تفكر دائما في والديك وعائلتك أولا، لذلك من الطبيعي أن يكون من الصعب قبول ما حدث".

وتابع المدرب الإيطالي "لدي شغف كبير بكرة القدم، أعلم أنه لا يمكنني تركها لثانية واحدة".

وأضاف "يجب على أي شخص يقوم بهذا العمل أن يحترمه، لأننا محظوظون. هذا هو سبب غضبي عندما لا أرى شغفا، لست نادما على مسيرتي وهذا ما أريد أن يقوله هؤلاء اللاعبون أيضا".

وأكمل "أنا أؤمن بإله كرة القدم، عندما تفعل ذلك بشكل صحيح، فإنك تجني ما زرعته".

وضمن نابولي المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد الفوز باللقب، لكن رينو أخبرهم بأن هدفهم هذا الموسم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأتم "من واجبنا أن نلعب آخر 12 مباراة في الدوري الإيطالي باحترام. من واجبنا أن نحاول، لا يمكننا أن نعتقد فقط أننا حققنا هدفنا ونستسلم. مهمة صعبة، هناك فجوة كبيرة، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

ويحتل نابولي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة بفارق 9 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.







































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