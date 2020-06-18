مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لا بد من فترة تجريب واختبار قبل عودة النشاط الرسمي

الخميس، 18 يونيو 2020 - 00:36

كتب : ياسر الشريف

أدهم السلحدار

يرى أدهم السلحدار المدرب العام لنادي الإسماعيلي، أنه "من الضروري خوض فترة تجريب واختبار قبل عودة النشاط رسميا".

وقال السلحدار في تصريحات لـFilGoal.com: "يمكن أن تبدأ الفترة من الأول من يوليو المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل".

وتابع "ربما تكون الفترة الحالية هي فترة تجهيز من قبل الأندية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل منشآتها".

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السلحدار واصل "من الضروري أن تقوم الدولة بتشكيل لجان للتعرف على مدى تنفيذ الأندية لتلك الإجراءات ومنح رخصة ممارسة النشاط لمن ينجح فى التنفيذ مثلما تم مع الفنادق والمنشآت السياحية".

مدرب الإسماعيلي أكمل "نجاح الفرق في خوض فترة التجريب والاختبار ستكون المعيار في تحديد هل يمكن أن يتم استئناف النشاط الرياضي الرسمي من عدمه".

وأتم "حياة البشر غالية ولا يمكن أن يكون ما نعيشه من ملل في الحياة، دافع للمجازفة للعودة بدون ترتيب أو ضمانات، مما قد يؤدي بنا إلى العديد من المشاكل والأزمات".

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في الدوري الإسماعيلي أدهم السلحدار
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