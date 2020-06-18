طلعت يوسف: ما الإجراءات الاحترازية المتخذة قبل عودة التدريبات؟ التباعد فقط؟

أبدى طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، رفضه لعودة النشاط الرياضي في كرة القدم قبل توفير كافة الإجراءات الاحترازية أولا.

وقال طلعت يوسف في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "عودة الدوري صعبة فنيا لأننا في حالة جمود منذ 3 أشهر وحسب موعد العودة سيكون الاستئناف بعد شهر وبالتالي يستحيل إعداد الفريق في تلك الفترة".

وأضاف "لكن العودة صعبة أيضا لأسباب صحية. حسب كلامهم يفترض أن نتدرب يوم الثلاثاء المقبل وفقا لإجراءات احترازية. ما هي تلك الإجراءات؟ لم يخطرنا أحد بها. التباعد فقط؟ سنتدرب مرتديين كمامات؟".

طلعت أكمل "ماذا إذا أصيب فرد في المنظومة الرياضية بفيروس كورونا؟ في أي مستشفى سيٌنقل؟ قالوا أنهم سيكشفون عن ذلك، فمتى سنكشف عن الخطة؟"

مدرب الاتحاد واصل "ما هذا التناقض في الفكر؟ شعار اجلس في بيتك هذا على الشاشة من ضمنه ألا نختلط! فكيف نطالب بعودة التدريبات الآن؟".

وأتم "أنا متضرر من توقف النشاط. يقولون أن كل فريق يحدد موقفه حسب مركزه؟ الاتحاد السكندري في أفضل مواسمه ولدينا فرصة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي لكن موقفنا هذا حفاظا على أرواح الناس".

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