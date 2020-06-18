إسلام محارب: خسرنا نهائي إفريقيا أمام الترجي خوفا على حياة اللاعبين

أرجع إسلام محارب لاعب الجونة الحالي والأهلي السابق أسباب خسارة الفريق الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018 أمام الترجي بسبب الخوف على حياة اللاعبين.

وقال إسلام محارب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "خسرنا المباراة بسبب شعورنا بالخوف من أجواء الجماهير وما حدث معنا منذ وصولنا لتونس".

وأضاف "كنا نصل ملعب التدريب خلال ساعتين بدلا من 40 دقيقة تعمدا وعندما ندخل نتفاجأ أن فريق الشباب يجري تدريباته لذلك كان علينا الانتظار لمدة ساعة أو أكثر حتى ينتهي التدريب لنؤدي المران الجماعي".

وأضاف "كذلك غاب عن الفريق وقتها الكثير من أصحاب الخبرات مثل أحمد فتحي وعلي معلول وجونيور أجايي ومؤمن زكريا ووليد أزارو".

وأكمل "وكان هناك هجوما على حافلة اللاعبين وتعرض هشام محمد لإصابة في رأسه تطلب تدخل جراحي بـ10 غرز".

وواصل "وفي هذه الفترة كانت الإصابات تضرب الفريق والقائمة تضم 17 لاعبا فقط يلعب بهم الفريق في الدوري والكأس والبطولة العربية وإفريقيا".

وأردف "كما أن هذه الفترة شهدت حربا شرسة ضد الأهلي من عدة أطراف".

وعن فترة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الأهلي قال: "كارتيرون نجح مع الأهلي وحقق أقصى ما يمكنه تحقيقه بسبب عدم دعم الفريق بصفقات قوية".

وأوضح "بعد رحيل كارتيرون وتولي محمد يوسف لم أحصل على فرصة للمشاركة وكذلك مع مارتين لاسارتي ولذلك رحلت عن الأهلي عندما تلقيت عرضا من الجونة".

وأتم تصريحاته "لم أوفق في فترتي الأولى مع الجونة ولكني أسعى للعودة للتألق مرة أخرى وقيادة الفريق لاحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري المصري".

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